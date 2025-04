Homem em prisão preventiva por suspeita de violência doméstica na Marinha Grande

Um homem de 50 anos foi preso preventivamente por suspeita de agredir e ameaçar de morte a sua mulher, na Marinha Grande, avançou o Comando Distrital da PSP de Leiria. Segundo comunicado da PSP, os factos terão ocorrido na quarta-feira, tendo sido acionada uma patrulha para uma situação de alegada violência doméstica.

De acordo com o comunicado, terão sido os filhos do casal, de nove e 20 anos de idade, que terão conseguido impedir o pai de continuar a agredir a mulher.

Mais tarde e já na presença de vizinhos que procuraram socorrer a vítima, o suspeito terá avançado na direção da mulher com uma faca de cozinha com 18 centímetros de lâmina, ameaçando-a de morte, sendo impedido pelos presentes, afirmou o Comando Distrital de Leiria.

Chegada ao local, uma patrulha da PSP deparou-se com a mulher, de 47 anos, com ferimentos na face, cabeça e ombro direito, "alegadamente provocados pelo próprio marido".

No comunicado, a polícia explica que houve dificuldade de comunicação com os intervenientes face à barreira linguística, tendo recorrido a testemunhas para perceber os contornos da situação.

A PSP terá assegurado "a proteção da vítima e dos seus filhos, com o afastamento do agressor da habitação", não explicando no comunicado o porquê de a detenção do suspeito ter ocorrido na sexta-feira, dois dias depois do sucedido, referindo apenas que foi feita uma "rápida e incisiva investigação" que culminou na emissão de um mandado de detenção fora de flagrante delito.

Após a detenção na sexta-feira, foi-lhe aplicada no sábado, como medida de coação, a prisão preventiva.

No comunicado, o Comando Distrital salienta que o processo foi conduzido "com a celeridade que se impõe e em articulação com as autoridades judiciárias". .