Incêndio no bar em Braga onde no sábado aconteceu ataque que matou um jovem

Um incêndio consumiu hoje parcialmente o "Bar Académico", em Braga, onde na madrugada de sábado um jovem foi atacado com uma arma branca, acabando por morrer, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros Sapadores, Nuno Osório.

O alerta para o incêndio no bar da Associação Académica da Universidade do Minho "foi dado pelas 18h30 e, passados 15 minutos, estava extinto", disse Nuno Osório, adiantando que "não há registo de feridos".

Pelas 19h10, a PSP mantinha-se no local a efetuar diligências.

Na madrugada de sábado, um jovem de 19 anos morreu depois de ter sido esfaqueado junto ao Bar Académico de Braga.

De acordo com a notícia avançada pelo NOW, o jovem foi atacado após tentar evitar que um grupo colocasse droga nas bebidas de outras jovens que estavam no espaço de diversão noturna.

Os desacatos terão tido início no interior do bar, mas foi já no exterior que o jovem estudante foi agredido com três facadas mortais.

A vítima terá sofrido uma agressão grave com uma arma branca numa rixa que envolveu cerca de 20 pessoas.

Foi assistido no local pelo INEM e depois transportado para Hospital de Braga, onde acabou por morrer.

De acordo com a PSP, o agressor faz parte de um grupo de cinco suspeitos que fugiram e ainda não foram encontrados.

O caso passou para o Ministério Público e Polícia Judiciária.

A Escola D.ª Maria II, em Braga, onde a vítima mortal frequentava o 12ºano, lamentou a morte do estudante, identificado como Manuel Gonçalves.