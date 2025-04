"Partiu sereno e com músicas de Abril." Morreu o coronel Carlos Matos Gomes, capitão de Abril

A notícia foi avançada pela família nas redes sociais. “A todos os amigos e seguidores do meu pai, Carlos Matos Gomes, é com profunda tristeza que informo que faleceu hoje, 13 de abril, no Hospital Cuf Tej o . Partiu sereno e com músicas de Abril.”

Matos Gomes nasceu em 1946 em Vila Nova da Barquinha. Foi em Tomar, quando estudava no Colégio Nun'Álvares, que conheceu Salgueiro Maia, seu amigo desde os 11 anos, e que viria a ser um dos principais protagonistas da Revolução de Abril.

Matos Gomes fez três comissões na Guerra Colonial — combateu em Angola, Guiné e Moçambique — e foi condecorado com duas Cruzes de Guerra, a terceira mais alta condecoração militar portuguesa.

Quando, em 1972, partiu para a Guiné acreditava que a Guerra Colonial só poderia ter solução através da diplomacia e da política. Por isso mesmo, pretendia, no regresso, abandonar a carreira militar. Não só não o fez como se tornou um dos primeiros militares a aderir ao movimento dos Capitães de Abril.

Sob o pseudónimo literário de Carlos Vale Ferraz, publicou dezenas de romances, como "A Última Viúva de África", que recebeu o Prémio Literário Fernando Namora em 2018. Em março de 2024 escreveu, em nome próprio, aquela que seria a sua última obra: "Geração D".

Sobre este livro disse, numa entrevista à agência Lusa, que era uma homenagem à sua geração, a da "Democracia, da Deserção, da Descolonização, das Doutrinas e do Doutrinar, da Discussão, da Dialética, do Desmistificar, do Desmobilizar, da Denúncia, da Desobediência, do Divórcio", a geração que "viveu sob um regime de 'doidos do império'" e que dele se libertou.