Cinco feridos em acidente em contramão na Via do Infante

Um veículo ligeiro que entrou esta segunda-feira em contramão na Via do Infante (A22) colidiu com outro, em Albufeira, causando cinco feridos, todos ligeiros, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Algarve da Proteção Civil.

As equipas de socorro receberam o alerta às 10h25, dando conta de uma colisão, ao quilómetro 49 da autoestrada, no sentido Albufeira-Espanha (oeste-este), no concelho de Albufeira, distrito de Faro, precisou a fonte da Proteção Civil.

"Tratou-se de uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros", afirmou a fonte do comando sub-regional do Algarve, esclarecendo que, do acidente, "resultaram cinco vítimas assistidas, mas nenhuma delas foi transportada para unidade hospitalar".

A mesma fonte adiantou que os cinco feridos eram quatro ocupantes de um dos veículos, um homem com 80 anos e três mulheres de 74, 48 e 13 anos, de nacionalidade portuguesa, e a condutora do outro automóvel ligeiro envolvido, de nacionalidade alemã, com 90 anos.

A fonte destacou que um dos veículos seguia em contramão, referindo que essa informação chegou ao conhecimento das equipas de emergência através do contacto feito para o 112 a pedir socorro e foi depois confirmada no local pelos bombeiros.

Fonte das Relações Públicas do Comando Territorial de Faro da GNR disse à Lusa que o veículo que entrou em contramão era conduzido por "uma mulher, de nacionalidade estrangeira".

Os outros feridos são os ocupantes do outro veículo acidentado, acrescentou a fonte da GNR.

Estiveram no local a prestar assistência um dispositivo com cinco veículos e 12 operacionais, entre elementos dos Bombeiros de Albufeira, da GNR e da concessionária da A22, quantificou.