Elétrico vai ligar Moscavide à Bobadela em Loures em 2028

A ligação por elétrico, em canal próprio, entre as vilas de Moscavide e Bobadela deve estar concluída em 2028, num investimento de cerca de 50 milhões de euros, disse esta segunda-feira o presidente da Câmara de Loures.



A ligação integra-se no desenvolvimento do projeto designado Linha Intermodal Sustentável (LIOS), que irá também ligar os municípios de Lisboa e Oeiras.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão (PS), referiu que no caso deste município está previsto um traçado, em canal dedicado, de oito quilómetros, com 17 paragens, atravessando as localidades de Moscavide, Portela, Sacavém e Bobadela.

Entre os pontos mais distantes, a estação de metro de Moscavide e a Quinta dos Remédios, na Bobadela, o tempo estimado é de 20 minutos.

"O que estamos aqui a falar é de uma importante alternativa de sistema de mobilidade que vai beneficiar uma população de cerca de 90 mil pessoas", apontou.

O autarca prevê que a linha possa entrar em operação no final de 2028, início de 2029.

Entretanto, no inicio deste mês foi anunciada a execução de outra parte do projeto do LIOS, nomeadamente a ligação entre a Praça do Comércio, em Lisboa, e o Parque Tejo, no concelho de Loures, através de um elétrico em canal dedicado, num investimento de 160 milhões de euros.

O tempo estimado numa viagem entre o Terreiro do Paço e o Parque Tejo será de 22 minutos, contra os 42 atuais.