Quatro túneis do Porto fecham à noite até quinta-feira

Quatro túneis da cidade do Porto terão a circulação condicionada em período noturno, entre as 22h00 e as 6h00 até quinta-feira, anunciou nesta segunda-feira a câmara municipal em comunicado enviado às redações.

"Neste caso em concreto, os túneis dos Almadas, de Faria Guimarães e das Antas I e II vão estar encerrados, em dias diferentes, durante duas noites, entre as 22h00 e as 06h00, de modo a garantir condições de segurança à mobilidade de pessoas e veículos", pode ler-se no comunicado divulgado nesta segunda-feira pela Câmara do Porto.

Concretamente, das 22h00 de terça-feira até às 6h00 de quarta-feira estarão encerrados os túneis dos Almadas e de Faria Guimarães, e das 22h00 de quarta-feira às 6h00 de quinta-feira será a vez dos túneis das Antas I e II estarem fechados.

As interveções acontecem "por motivo de manutenção dos sistemas de extinção de incêndio e de modo a garantir condições de segurança à mobilidade de pessoas e veículos", refere a autarquia.

"Trabalhos de manutenção programados são uma constante neste tipo de infraestruturas, por parte do município do Porto, obrigando a interrupções, normalmente durante a noite, para não perturbar a circulação de veículos", justifica a Câmara do Porto.