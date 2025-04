Semana arranca com chuva

A semana de Páscoa começa com chuva que deve manter-se pelo menos até sexta-feira, com a "precipitação total semanal" a poder atingir "valores acima da média", segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O IPMA assinala também uma descida das temperaturas, com “valores abaixo do normal” para esta altura do ano, com as mínimas a rondarem os 11ºC e as máximas os 18 graus.

Por causa precipitação, por vezes forte e persistente, prevista para esta segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Aveiro, Braga, Porto e Viana do Castelo sob aviso amarelo, entre as 12h00 e as 18h00.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As previsões da meteorologia apontam para céu geralmente muito nublado e períodos de chuva, passando gradualmente a regime de aguaceiros, de Norte para Sul, a partir do meio da tarde, e que poderão ser pontualmente intensos nas regiões Norte e Centro.

De acordo com o IPMA, prevê-se também queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir da manhã.

Já o vento deverá ser fraco a moderado do quadrante oeste, tornando-se moderado a forte na faixa costeira e nas terras altas a partir da tarde, por vezes com rajadas até 65 km/h.

Em termos de temperaturas, o IPMA prevê uma pequena descida da temperatura mínima e descida da temperatura da máxima, que será acentuada no interior.