“Todos ao molho e fé em Deus, sem condições nenhumas”. Despejados do Cais do Ginjal denunciam condições de alojamento

A entrada na Secundária Anselmo de Andrade pelo acesso mais próximo do pavilhão desportivo, é controlada, 24 horas por dia, pela PSP. E já no interior, junto à entrada do pavilhão, estão colocadas debaixo de uma tenda algumas jaulas para os cães de quem vivia no Cais do Ginjal - que lá vão ladrando, a pedir festas e a derreterem-se quando alguém os deixa sair.

Paulo Santos lá esteve trinta anos, no Ginjal, numa habitação precária, mas com as condições que diz não existirem agora na Zona de Concentração e Apoio à População, criada pela autarquia, no referido pavilhão.

“Onde estávamos tínhamos as nossas condições. Eu, a minha tia, a minha mulher e o meu filho tínhamos a nossa casa de banho. Aqui é um balneário geral, em que todos tomam banho e todos fazem as suas necessidades. Isto não tem condições, não tem”, explica.