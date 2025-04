UMinho procura soluções para ambiente mais seguro junto ao Bar Académico em Braga

A Universidade do Minho (UMinho) afirmou esta segunda-feira que está a trabalhar em "estreita colaboração" com a Associação Académica com vista à identificação de soluções que assegurem o restabelecimento de um ambiente mais seguro junto ao Bar Académico, em Braga.

Em comunicado emitido depois de um jovem ter sido assassinado nas traseiras daquele bar, a UMinho acrescenta que a segurança e o bem-estar da comunidade académica e da sociedade envolvente são "prioridades inegociáveis" para a universidade.

O Bar Académico é gerido pela Associação Académica da UMinho, ainda que funcionando em regime de concessão a uma entidade externa.