AIMA confiante no sucesso da "via verde" para imigrantes, admite ajuste de meios

O presidente da AIMA falava aos jornalistas na abertura do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), na associação nepalesa Nialp, no Martim Moniz, em Lisboa.

A “via verde” para imigrantes resulta de um acordo entre o Estado e associações patronais para a contratação, na origem, de quadros, em particular para setores carenciados, como a agricultura ou indústria.



Os serviços consulares comprometem-se a dar resposta no prazo de 20 dias aos pedidos de vistos de trabalho, no âmbito da "via verde" para a contratação de imigrantes pelas empresas portuguesas, de acordo com o protocolo assinado com as principais entidades patronais.

Esta medida permite a contratação direta no exterior pelas empresas, depois de o fim das manifestações de interesse (um recurso jurídico que permitia a regularização em território nacional de quem chegava com visto de turismo) ter sido decretado pelo Governo no verão passado.