Bar Académico de Braga encerrado por tempo indeterminado após homicídio

"Além disso, é fundamental que todas as condições de segurança sejam respeitadas , conforme as orientações da PSP, Proteção Civil, Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica e outras entidades competentes", acrescenta.

"O encerramento do Bar Académico não é definitivo, mas manter-se-á até que seja repensado um modelo de funcionamento que esteja alinhado com os princípios e valores da Associação Académica e da própria universidade", refere o comunicado.

O Bar Académico, em Braga , foi encerrado por tempo indeterminado , na sequência dos incidentes da madrugada de sábado, que resultaram na morte, à facada, de um jovem de 19 anos, anunciou a Universidade do Minho (UMinho).

Sublinha que o encerramento temporário visa garantir a segurança e o bem-estar de toda a comunidade académica, assim como da comunidade local.

"A Universidade do Minho apela à tranquilidade de todos e ao respeito pelas medidas agora implementadas", remata o comunicado.

Na madrugada de sábado, um jovem de 19 anos foi atacado com uma arma branca à porta do Bar Académico, acabando por morrer no hospital.

O crime registou-se pelas 05h30, na sequência de uma rixa que, segundo fonte da PSP, envolveu cerca de 20 pessoas.

De acordo com a imprensa, a vítima tinha denunciado um grupo que estava, alegadamente, a colocar droga na bebida de uma rapariga.

O edifício do bar é propriedade da Universidade do Minho e foi cedido à Associação Académica.

No entanto, a associação concessionou a exploração a um empresário.

No domingo, registou-se um incêndio no edifício, que destruiu parcialmente o bar, depois de ali ter sido derramado líquido inflamável.