Burlas MBWAY. Cinco homens detidos pela PJ em Campo Maior

Cinco homens foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por burla informática, falsidade informática e acesso ilegítimo, em Campo Maior, no distrito de Portalegre, foi esta terça-feira anunciado. Os detidos lesaram uma mulher no valor de 19 mil euros.

Em comunicado, a PJ explicou que as detenções foram efetuadas através da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora, na segunda-feira.

Contactada pela agência Lusa, fonte policial revelou que os detidos, "com idades entre os 18 e os 45 anos", "são homens e todos com ligações familiares".

"O mais velho é o pai, há também dois filhos seus e dois vizinhos, que ainda têm afinidades familiares", acrescentou.

No comunicado, a PJ indicou que os cinco detidos lesaram uma pessoa em cerca de 19 mil euros, em outubro de 2022.

De acordo com a fonte policial, trata-se de "uma mulher, com alguma idade", que comercializava produtos em plataformas na Internet.

Os suspeitos, notou a PJ, "viviam exclusivamente" de burlas praticadas em plataformas de venda de produtos, através de contactos que faziam com as vítimas por telefone, questionando se podiam pagar o artigo por MBWay.

"Com este esquema de burla, faziam com que as vítimas dessem automaticamente, sem o saber, acesso ao seu cartão de débito ou à sua conta bancária via MBWay", lê-se no documento.

Os homens, visados noutros inquéritos, pelos mesmos motivos, todos ocorridos no Alentejo, vão ser esta terça-feira presentes ao Tribunal de Elvas para primeiro interrogatório, para aplicação das medidas de coação.