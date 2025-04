Casa da Música leva melodias às crianças do Hospital de São João

Um quarteto de cordas animou a manhã desta terça feira nos cuidados da ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto.

As pequenas cadeiras começaram a ser preenchidas pela plateia júnior, que foi presenteada com um concerto ao vivo. O espetáculo faz parte do programa de comemorações dos 20 anos da Casa da Música, que se estende por todo o mês de abril.

Manuela foi uma das únicas espectadoras adultas que estavam sentadas na plateia improvisada para as crianças internadas na ala pediátrica. À Renascença, conta que o concerto foi "uma luz" para a filha e sente que "devia haver mais iniciativas, mais projetos para ajudar a ocupar o tempo destes meninos".

"As crianças estavam absolutamente concentradas a ouvir a música", observa a médica pediatra e Presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João. Maria João Batista viveu o momento junto dos seus pacientes, mas sentiu as melodias através da admiração dos mais pequenos: "Claramente, gostaram muito deste momento. Estavam muito tranquilas e isto foi importante para elas."

Maria João Batista reflete sobre a importância destas iniciativas para o "processo de cura" dos pacientes, de forma a criar um "espaço para outro tipo de atividades que permitam a criança libertar-se daquilo que é a carga do hospital".

O quarteto de cordas tocou para toda a ala pediátrica do hospital. Um momento que, como conta Jorge Prendas, diretor do Serviço Educativo da Casa da Música, está alinhado com a missão de "estar perto de todas as pessoas" e de proporcionar um espaço para os espectadores "se expressarem musicalmente das mais diversas formas".

Em declarações à Renascença, Prendas conta que a inovação é um "constante desafio" para a sala de espetáculos, e que as comemorações dos 20 anos são "uma altura excelente" para "levar a cultura às pessoas que não se podem deslocar à Casa da Música".