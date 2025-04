Convocada greve na CP para 7 e 8 de maio

Foi convocada uma greve na CP - Comboios de Portugal para os dias 7 e 8 de maio, anunciou esta terça-feira a Fectrans - Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações.

Os sindicatos estão contra a imposição de aumentos salariais "que não repõem o poder de compra" e exigem "negociação coletiva de aumentos salariais dignos".

Em declarações à Renascença, José Manuel Oliveira, coordenador nacional da Fectrans, afirma que “no processo de negociação com vista à atualização dos salários para este ano, fomos confrontados com a imposição de uma atualização salarial inferior ao crescimento do salário mínimo nacional.”



A administração decidiu implementar uma atualização de 34 euros por mês, o que para os sindicatos é meramente insuficiente, indica José Manuel Oliveira. A Fectrans considera "justo um valor acima dos 100 euros", para também garantir que a CP tem capacidade para reter e atrais novos trabalhadores.

Os representantes dos trabalhadores da CP defendem a "implementação do Acordo de reestruturação das tabelas salariais, nos termos em que foi negociado e acordado", refere a Fectrans, em comunicado.

Os sindicatos também escreveram uma carta aos ministros das Infraestruturas e das Finanças, com uma lista de exigências.