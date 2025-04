Normal circulação no Túnel do Grilo em Lisboa começa a ser reposta na segunda-feira

A reposição da normal circulação no Túnel do Grilo, no distrito de Lisboa, vai iniciar-se na segunda-feira, com o levantamento de todos os condicionamentos previsto para o início de maio, informou a Infraestruturas de Portugal (IP) esta terça-feira.

Em comunicado, a IP explica que, a partir de segunda-feira, será reposta a circulação nas quatro vias da galeria do sentido Sacavém/Algés. A circulação no sentido oposto será reposta no dia 29 de abril.

"Esta alteração aplica-se no período diurno, de maior volume de tráfego, no horário entre as 6h00 e as 22h00, sendo que no período noturno serão executados os trabalhos finais de pavimentação e colocação de sinalização, ligações de equipamentos e respetivos ensaios, que obrigam à supressão de uma a duas vias em cada sentido entre as 22h00 e as 6h00", indica a IP.

A IP prevê terminar todos os trabalhos no interior das galerias na primeira semana de maio, levantando todos os condicionamentos no Túnel do Grilo e respetivos acessos.

Em julho, a Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou condicionamentos de trânsito durante nove meses para obras de reabilitação e modernização do Túnel do Grilo, orçadas em 14 milhões de euros.

A intervenção contemplou a melhoria do sistema de drenagem, a colocação de um novo pavimento e a substituição dos sistemas de iluminação, ventilação e rede de combate a incêndios.

Foram ainda colocados no túnel sistemas de deteção de matérias perigosas, controlo de velocidade (radares), contagem e classificação de veículos e videomonitorização.

O Túnel do Grilo foi inaugurado em 1998 e localiza-se no lanço Olival Basto/Sacavém do IC17/CRIL, tendo atualmente um tráfego médio diário superior a 115 mil veículos.