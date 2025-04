Operação Páscoa. Quatro feridos graves em 231 acidentes nas últimas 24 horas

A GNR registou 231 acidentes rodoviários nas últimas 24 horas, dos quais resultaram quatro feridos graves e 74 ligeiros, indicou hoje esta força policial numa atualização aos dados da Operação Páscoa 2025 que decorre desde sexta-feira.

Num balanço atualizado que engloba quatro dias de operação, a GNR informa que registou 859 acidentes no total, ou seja mais 231 face ao balanço de segunda-feira, dos quais resultaram mais quatro feridos graves e 74 feridos ligeiros.

Dos acidentes de segunda-feira não resultaram vítimas mortais, mantendo-se assim as duas já registadas anteriormente.

Entre segunda-feira e hoje, a GNR fiscalizou mais 7.264 condutores (28.339 no total da operação), e 44 conduziam com excesso de álcool.

No total da operação, a GNR deteve 201 pessoas por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l e 103 por conduzirem sem habilitação legal.

Das 4.966 contraordenações rodoviárias detetadas, a GNR destaca 1.323 por excesso de velocidade, 313 por excesso de álcool e 138 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (SRC).

Somam-se 150 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 676 por falta de inspeção periódica obrigatória e 200 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

