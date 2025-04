Programa Via Verde. Poucas empresas "estarão em condições de dar resposta"

O presidente da Conferderação das Micro Pequenas e Médias Empresas (PMEs), Jorge Pisco, diz que "não são muitas as empresas que estarão em condições de dar resposta" às exigências da iniciativa "Via Verde".

O novo plano pretende ajudar as empresas portuguesas a contratar trabalhadores estrangeiros ao facilitar a atribuição de vistos. O protocolo obriga a que as empresas assegurem planos de formação e alojamento aos imigrantes.

À Renascença, Jorge Pisco aponta que há "um número muito restrito de empresas que o farão, em termos daquilo que é o universo das micro e pequenas empresas, que são 1.800.000 empresas a nível nacional".

O responsável critica, igualmente, a o programa Via Verde por esquecer a "mão de obra a nível nacional". Para o representante das PMEs, é mais importante "regularizar todos aqueles que já estão cá e que muitos deles estão a trabalhar e não têm a sua situação regularizada".

As PMEs têm "necessidade de outro tipo de soluções" e o programa Via Verde "não é uma medida que venha ao encontro daquilo que são as necessidades do nosso tecido empresarial e daquilo que são os empresários das micro e pequenas empresas. Por isso, quando se avança para medidas deste tipo, não estamos a ter em conta aquilo que é o tecido económico nacional".

"Esta é uma medida para salvaguardar grandes interesses económicos", realça Jorge Pisco, que deixa ainda críticas a um governo que "nunca olhou para o tecido económico nacional das micro e pequenas empresas".