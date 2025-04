Relançado concurso do Metro até Loures. "A ver se a obra avança este ano"

O concurso para a construção da Linha Violeta do Metropolitano de Lisboa foi relançado esta terça-feira. O autarca de Loures acredita que a obra poderá avançar este ano.

“O primeiro anúncio da expansão do Metro ao concelho de Loures foi em 2009. Depois deu-se a troika, o governo anterior lançou ainda um concurso que foi anulado porque as propostas foram muito acima e, agora, estamos a concretizar um lançamento com um valor de 600 milhões de euros”, explica Ricardo Leão, em declarações à Renascença.

O presidente da Câmara de Loures fala “num passo extremamente importante” e espera que ainda no primeiro semestre seja possível assinar o contrato. Depois será preciso a luz verde do Tribunal de Contas.

“A ver se ainda este ano se inicia esta obra, que tem um prazo de execução até 2029. Já não são verbas do PRR, são verbas do Orçamento do Estado e do Banco Europeu de Investimento”, explica.

O presidente da Câmara de Loures sublinha que a futura Linha Violeta vai servir mais de 200 mil cidadãos, e evitar que muitos automóveis tenham que entrar em Lisboa.

“Somos um concelho com 210 mil pessoas e esta zona norte de Loures não era servida por nenhum transporte com capacidade. É um anseio de muitos muitos anos que finalmente se vai concretizar, para que as pessoas possam deixar de usar o transporte individual”, afirma Ricardo Leão.

Presente no lançamento deste concurso de relançamento da Linha Violeta do Metropolitano de Lisboa esteve o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.