Três em cada quatro centros de investigação são “excelente” ou “muito bom”

Três em cada quatro centros de investigação portugueses, avaliados por peritos internacionais, receberam nota “excelente” ou “muito bom”. De cordo com um comunicado divulgado esta terça-feira pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, os resultados provisórios indicam que 40% receberam a nota “excelente” e 35% “muito bom”.

Ainda de acordo com o documento, “globalmente, 336 centros apresentaram candidaturas e 313 conseguiram financiamento”, tendo-se registado “79 subidas de classificação, 46 descidas, 167 mantiveram e verificou-se uma desistência”. A nota adianta que “há 43 novas unidades”.

A tutela conclui que, deste modo, verifica-se “um aumento de 12% em relação à avaliação anterior” e que os resultados demonstram um elevado nível de maturidade e de qualidade do Sistema Científico e Tecnológico Nacional”.

A última vez que as unidades de investigação foram avaliadas permitiu que fosse determinado o financiamento para o período 2018-2023, tendo depois sido prolongado por mais um ano. As unidades de investigação estiveram a ser financiadas por duodécimos em 2025.

Com os resultados da nova avaliação, os 313 centros de investigação que garantiram financiamento vão receber 635 milhões de euros, o que representa uma subida de 22% relativamente ao período entre 2020 e 2024, adianta o Ministério.

O comunicado da tutela acrescenta que das 313 unidades com financiamento aprovado, 33 têm como entidade de gestão principal um Instituto Politécnico e 203 uma Universidade.

As restantes 77 são geridas por instituições de outra natureza. No universo dos Institutos Politécnicos públicos, oito acolhem um total de 16 centros de investigação classificados com muito bom ou excelente - um dos dois critérios que lhes permite atribuir o grau de doutor.

[notícia atualizada às 14h37]