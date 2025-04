"Verdadeira montanha russa" do clima não deixa de surpreender ambientalistas

A associação ambientalista ZERO admite estar surpreendida com as conclusões do relatório conjunto do Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas Copernicis da União Europeia e da Organização Meteorológica Mundial, apontando que o Clima está "numa verdadeira montanha russa".

Os fenómenos climáticos provocaram prejuízos estimados em 18,2 mil milhões de euros em 2024. Mais de 400 mil pessoas foram afetadas, segundo o relatório

À Renascença, Francisco Ferreira, da ZERO, aponta que a sociedade tem de se adaptar "a um Clima cada vez mais longe do normal" com um padrão "que não era o que nós prevíamos".

O ambientalista considera urgente a implementação de planos municipais de ação climática.



"Já deveríamos ter planos. No caso da realidade portuguesa, um dos pontos fundamentais é preparar-nos para chovadas intensas para assegurar que não temos situações dramáticas de cheias. E preparamo-nos para o oposto: situações de seca", explica.

O ano passado foi um dos dez mais chuvosos da Europa Ocidental desde 1950 e com mais inundações desde 2013. Segundo o estudo, tempestades e inundações causaram no mínimo 335 mortes.



Francisco Ferreira pede, ainda, cuidados para evitar as situações mais perigosas das ondas de calor, como os incêndios.