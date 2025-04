Acidente na A22 junto a Espanha faz ferido grave e dois ligeiros

Um acidente envolvendo três viaturas na autoestrada 22 (A22), em Castro Marim, junto à fronteira com Espanha, causou hoje três feridos, um dos quais grave, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O transporte do ferido grave, um homem de 20 anos, obrigou a acionar um helicóptero, tendo os feridos ligeiros, dois homens de 20 e 50 anos, sido transportados de ambulância também para a unidade de Faro da Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve.

O acidente, que ocorreu às 15h44 no sentido Faro - Espanha, levou ao corte da Via do Infante durante cerca de uma hora, em ambos os sentidos, para permitir a aterragem do helicóptero em segurança.

A A22 no sentido Espanha -- Faro foi reaberta cerca das 17h00, mas ainda se mantém o corte no sentido oposto, onde ocorreu o acidente, acrescentou a mesma fonte.

As circunstâncias em que aconteceu o acidente, que envolveu dois veículos ligeiros de passageiros e um de mercadorias, vai agora ser investigada pela GNR.

Às 17h20 ainda se mantinham no local 31 operacionais, apoiados por 12 veículos terrestres.