Administradores hospitalares querem tema dos internamentos sociais na campanha eleitoral

EU

16 abr, 2025 PORTUGAL 11:49

Eu e mais DOIS Irmãos fomos na devida altura CUMPRIR o Serviço Militar obrigatório em Moçambique UM e 2 em Angola. Na nossa juventude o ESTADO não quis saber se Minha Mãe, viúva, sofria ou não. O certo é que o ESTADO não teve DÓ nem PIEDADE por Nós nem por Minha Mãe. Durante a NOSSA VIDA sempre cumprimos com o dever de cidadania para com o ESTADO. Porque razão o ESTADO quando FOR CHAMADO a cumprir com a SUA OBRIGAÇÃO se há-de ESQUIVAR? O Senhor Presidente da Associação Portuguesa de ADMINISTRADORES HOSPITALARES não sabe como PROCEDER perante o ESTADO mas teve ao SERVIÇO Hospitalar quem SABIA ou SOUBESSE como devia OBRIGAR o ESTADO a olhar para estes CASOS. É fácil. É cómodo e É HUMANO resolver este PROBLEMA por parte do ESTADO em conjunto com os HOSPITAIS PÚBLICOS. Não querem porque É MAIS CÓMODO virem para a PRAÇA PÚBLICA lançar a resolução para OUTROS. O ESTADO se não sabe como resolver este problema que DE GRAÇA nomeie para o GOVERNO quem tenha a CORAGEM de fazer o que NUNCA FOI FEITO. Repito, É FÁCIL e sem GRANDES CUSTOS que se resolve este FLAGELO.