Administradores hospitalares querem tema dos internamentos sociais na campanha eleitoral

O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Xavier Barreto diz à Renascença que os números mais recentes sobre o fenómeno dos internamentos sociais são alarmantes e o assunto deverá ser "uma prioridade na discussão política, neste período eleitoral".



Os dados do Barómetro dos Internamentos Sociais conhecidos esta terça-feira revelam que o número de internamentos sociais cresceu 8% num ano, totalizando 2.342 casos e custos para o Estado superiores a 288 milhões de euros.

Xavier Barreto acredita que a valorização dos cuidados informais é o caminho para diminuir as hospitalizações, mas é uma opção que carece de apoio: "Os cuidadores informais têm um apoio baixíssimo por parte do governo que não permite aos familiares fazer uma escolha e ficar em casa a cuidar."

O médico refere também que o impacto que os internamentos têm nas "pessoas que de facto ficam nos hospitais" e que podem sofrer "eventos adversos".

As "operações dos hospitais" ficam também afetadadas, ao levar "dezenas de doentes nos serviços de urgência à espera de serem internados", problemática causada, como conclui o médico, por "termos camas ocupadas no hospital com doentes que não deviam lá estar".

Barrteo realça que os pacientes em situação de internamento indevido precisam "de algum apoio", mas "já não estão doentes", e por isso acredita que aumentar "a capacidade da rede de cuidados continuados" e alargar "o número de vagas em estruturas residenciais para pessoas idosas" podem ser soluções para a diminuição das hospitalizações indevidas.

"A médio longo prazo", Xavier Barreto defende o crescente número de internamentos indevidos serve de alerta para criar uma "discussão que tem de ser muito mais profunda" e que deve levar a uma reflexão sobre "como é que a sociedade portuguesa se deve organizar como um todo".