"As pessoas não sabem porquê". DECO denuncia cortes indevidos de apoios à habitação

“Estamos a acompanhar situações em que as famílias cumprem todos os requisitos para manter o apoio, mas, simplesmente, o apoio foi-lhes retirado... as pessoas não sabem porquê”, denuncia na Renascença a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO.

A Associação de Defesa do Consumidor (DECO) alerta que há beneficiários do apoio extraordinário à renda e do programa Porta 65 que estão a ver cortadas essas ajudas, de forma indevida.

"Muitas vezes, as famílias são encaminhadas para o portal onde devem apresentar a reclamação, mas muitas delas – sobretudo as famílias de mais idade, que não têm acesso a um computador – acabam por não ter a capacidade de apresentar reclamação… e isto são verdadeiras barreiras para que as famílias possam reclamar”, acrescenta.

Nos primeiros três meses do ano, a Defesa do Consumidor recebeu mais de 300 pedidos de ajuda de famílias com dificuldades em pagar a renda e muitas estão mesmo a cortar na despesa do supermercado. “É aquilo em que, habitualmente, as pessoas costumam reduzir em momentos de dificuldade”, precisa Natália Nunes.

Em alternativa, “recorre-se ao crédito para manter em dia o pagamento da renda”. Mas há, também, “quem esteja a deixar as casas e a regressar à casa dos pais, ou, então a partilhar a habitação com outras famílias”.