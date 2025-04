Câmara de Almada encontra outras condições para alojar moradores do Cais do Ginjal

Agora, depois de a Renascença ter dado voz aos realojados , que se queixavam da falta de condições para as cerca de vinte pessoas que não tiveram outra opção de alojamento, a autarquia desativou essa zona de acolhimento temporário e instalou quem ali estava acolhido em "respostas temporárias de emergência mais adequadas", como avançou o município em nota enviada à Agência Lusa. No caso, num hostel em São João da Caparica.

Dessa forma, as cerca de 50 pessoas viviam naquela zona, em edifícios devolutos, foram obrigadas a sair , ficando alojadas numa Zona de Concentração e Apoio à População, criada no Pavilhão Desportivo da Escola Secundária Anselmo de Andrade.

Na quinta-feira, dia 10, a autarquia de Almada, liderada pela socialista Inês de Medeiros, interditou a circulação de pessoas no Cais do Ginjal, devido ao estado de degradação extremo da zona. O município decretou a "situação de alerta", prevista na Lei de Bases da Proteção Civil.

A Câmara de Almada decidiu desativar zona de acolhimento temporário dos moradores do Cais do Ginjal, que foram encaminhados para "respostas temporárias de emergência" mais adequadas.

Nessa nota, a Câmara adianta que continuará a fornecer as refeições e a apoiar essas pessoas no seu processo de autonomização, contando para isso com Serviço de Apoio e Atendimento Social da autarquia.

A Renascença sabe que alguns dos moradores foram alojados temporariamente em “hostels”, que em alguns casos, não terão também as condições que consideram as mínimas.

Num desses casos, uma família de três pessoas foi colocada num quarto com menos de seis metros quadrados, onde cabe uma cama e um beliche, com outras duas camas. E a casa de banho é comum a todos os outros hóspedes.