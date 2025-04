Dois homens esfaqueados em Sintra. Suspeitos em fuga

Dois homens foram esfaqueados esta quarta-feira à tarde nas Mercês, em Sintra, distrito de Lisboa, tendo um deles ficado "em estado muito grave" devido a ferimentos no pescoço, disse fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

Os dois homens "sofreram um ataque com uma arma branca, estando uma vítima em estado muito grave com um ferimento no pescoço e a outra com ferimentos" ligeiros, disse a mesma fonte.

O alerta para o incidente, ocorrido na Rua Professor Mário Azevedo Gomes, foi dado pelas 14h03, tendo as vítimas recebido assistência no local, sendo depois conduzidos a uma unidade hospitalar.

As autoridades estão a desenvolver diligências no local para localizar os suspeitos, que se encontram em fuga.

Segundo a PSP, é desconhecido o número de elementos que constituem o grupo suspeito.