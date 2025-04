Encontrado corpo de homem em praia da Costa da Caparica

O corpo de um homem, que as autoridades suspeitam que possa ser de um jovem de 16 anos desaparecido desde 8 de abril, foi encontrado na manhã desta quarta-feira na praia Nova, na Costa da Caparica, concelho de Almada.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) explica que, na sequência de um alerta recebido pelas 05h00, a informar da presença de um corpo na praia Nova, na Costa da Caparica, deslocaram-se de imediato para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários do Dafundo.

O auto de verificação do óbito foi efetuado no local pelo Delegado de Saúde, tendo o corpo sido recolhido do areal e transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses pelos elementos dos bombeiros.

A AMN adianta que o Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa tomou conta da ocorrência e que o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio aos familiares da vítima.

O jovem desapareceu ao final da tarde do dia 8 de abril na Costa da Caparica, depois de ter entrado em dificuldades na água, na praia do Dragão Vermelho.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, pelas 18h00 desse dia foi recebido um alerta a informar que três jovens estavam em dificuldades na água" e, de imediato, foram ativados para o local tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais.

"À chegada ao local, constatou-se que um dos jovens saiu da água pelos próprios meios, tendo o outro sido resgatado pelos nadadores-salvadores do projeto "Praia Protegida", da Câmara Municipal de Almada", no distrito de Setúbal, segundo a AMN.

Ainda de acordo com a AMN, o jovem resgatado estava inconsciente e foi assistido pelos nadadores-salvadores, até à chegada dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, que o transportaram para uma unidade hospitalar.

A AMN registou nesse dia 45 ocorrências no mar que envolveram 50 pessoas em todo o país.