Famílias cortam na alimentação para tentar pagar rendas das casa

Há famílias que estão a cortar na fatura do supermercado, ou a recorrer ao endividamento, porque não têm dinheiro para a renda de casa. Os pedidos de ajuda à Deco aumentaram 67%.

De acordo com o "Diário de Notícias", em causa está o corte no apoio extraordinário à renda e os atrasos no programa Porta 65.

Até março, a Deco recebeu mais de 300 pedidos, 90 dos quais têm, neste momento, acompanhamento ativo. As famílias com rendimentos baixos e os reformados são os mais afetados.

O "DN" refere que, devido a estas dificuldades, o mais comum é que as pessoas sejam obrigadas, depois, a devolver as casas ou a regressar à casa dos pais.

Já em fevereiro, cerca de 46 mil pessoas perderam o subsídio sem aviso, devido a falhas nas declarações à Autoridade Tributária.