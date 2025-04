Internamentos sociais aumentam 8% e custam mais de 288 milhões ao Estado

Voltaram a aumentar os chamados internamentos sociais, ou seja, pessoas que permanecem nos hospitais mesmo após receberem alta clínica, por não terem para onde ir.

Entre março de 2024 e março de 2025, foram registados 2.342 internamentos sociais, mais 178 do que no período homólogo, o que representa um aumento de 8%. Estes dados constam da 9.ª edição do Barómetro de Internamentos Sociais, elaborado pela EY Portugal para a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH).

Os internamentos sociais representavam, em março, 11,7% do total de internamentos nos hospitais públicos, com um custo anual para o Estado que pode ultrapassar os 288 milhões de euros, mais 28 milhões do que no barómetro anterior.

Só em março deste ano, os custos com internamentos sociais ultrapassaram os 94 milhões de euros, muito acima dos 68 milhões registados no mesmo mês do ano passado.