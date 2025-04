Oito detidos e mais de 4 mil doses apreendidas. GNR desmantela rede de tráfico

A Guarda Nacional Republicana (GNR) desmantelou uma rede organizada de tráfico de estupefacientes que operava nos concelhos do Porto e de Valongo.

O comando territorial da GNR do Porto, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santo Tirso, deteve oito suspeitos com idades entre os 25 e os 46 anos e apreendeu mais de 4 mil doses de estupefacientes, como cocaína, canábis, haxixe e LSD, cerca de 4 mil euros em numerário, duas armas de fogo, munições e dispositivos eletrónicos.

Os arguidos foram presentes ao Tribunal Judicial do Porto, para aplicação das medidas de coação, estando um deles em prisão preventiva. Aos restantes foram aplicadas medidas de coação que obrigam a apresentações periódicas às autoridades locais, proibição de contacto entre os arguidos e de frequentar locais associados ao tráfico de estupefacientes, estando também sujeitos ao termo de identidade e residência.

As autoridades realizaram, ao longo de cerca de um ano, 31 buscas em domicílios, veículos e em um estabelecimento comercial.