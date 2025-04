Páscoa com chuva em Portugal continental e "bom tempo" nos Açores

O fim de semana da Páscoa será marcado por "tempo instável" em Portugal continental, com chuva, enquanto no arquipélago dos Açores se prevê "bom tempo" e na Madeira uma situação meteorológica "relativamente estável", indicou o IPMA.

Na previsão do estado do tempo para o período de Páscoa, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que se prevê a ocorrência de precipitação em todo o continente, "com maior frequência e intensidade no Norte e Centro, e com os maiores valores acumulados nas regiões do Minho e Douro Litoral".

A previsão de "tempo instável" em Portugal continental deverá manter-se "pelo menos até segunda-feira", como consequência da passagem sucessiva de sistemas frontais, associados a uma vasta região depressionária centrada a noroeste da Península Ibérica, explica o instituto, em comunicado.

De acordo com a previsão meteorológica, o feriado de Sexta-Feira Santa deverá ser o dia com precipitação mais intensa e generalizada em Portugal continental, devido à passagem de uma superfície frontal fria, mas prevê-se que a chuva continue nos restantes dias, em regime de aguaceiros, que serão menos frequentes e intensos na região Sul.

Nas terras altas do Norte e Centro, a precipitação será sob a forma de neve no dia de hoje e a partir do final de sexta-feira, segundo o IPMA.

Relativamente à temperatura em Portugal continental, o instituto informa que, após "uma descida significativa" na terça-feira, se prevê "algumas oscilações ao longo dos próximos dias", com uma subida gradual entre quarta e quinta-feira e com nova descida no sábado.

O dia mais quente deverá ser quinta-feira, em que a temperatura máxima poderá superar os 20°C (grau Celsius) em alguns locais do interior e na região Sul, aponta o IPMA, referindo que, em contrapartida, o dia de sábado será "o mais frio, com valores de temperatura máxima da ordem dos 8 a 14°C no interior Norte e Centro e entre os 14 e os 18°C no restante território, sendo os valores mais elevados na região Sul".

A previsão no continente aponta também para a possibilidade de períodos com vento forte do quadrante oeste na faixa costeira ocidental e nas terras altas, embora com predomínio de vento fraco a moderado na generalidade das regiões, e a ondulação na costa ocidental será de noroeste com dois a três metros, aumentando temporariamente no sábado e domingo para valores a rondar os quatro metros.

Nos Açores, o fim de semana da Páscoa contará com "um período de relativo bom tempo em todo arquipélago, com céu apresentando períodos de nebulosidade, mas alternando com boas abertas", revela o IPMA.

Na madrugada e manhã de quinta-feira, prevê-se a passagem de uma superfície frontal fria, com atividade fraca, nas ilhas do Grupo Oriental dos Açores, esperando-se a ocorrência de precipitação fraca.

Durante o período festivo, o vento será, inicialmente, na quinta-feira, "moderado a fresco (20/40 km/h) por vezes muito fresco (40/50 km/h) com rajadas até 70 km/h" e, nos dias seguintes, "deverá diminuir de intensidade, tornando-se bonançoso a moderado (10/30 km/h)", indica o instituto, referindo que a temperatura do ar deverá variar entre os 12°C e 13°C de mínima, e entre os 18°C e 20°C de máxima.

Quanto à ondulação nos Açores, na quinta-feira esperam-se ondas de noroeste com altura significativa de três a cinco metros nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central e com três a quatro metros no Grupo Oriental, diminuindo para dois a três metros e passando a norte a partir de sábado.

Relativamente ao arquipélago madeirense, de acordo com o IPMA, entre quinta e segunda-feira espera-se "tempo relativamente estável, por vezes com ocorrência de precipitação fraca associada à passagem de superfícies frontais em dissipação, que será mais provável na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira".

Também se prevê vento do quadrante norte, de um modo geral fraco a moderado, podendo pontualmente soprar com mais intensidade nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, adianta o instituto, acrescentando que as temperaturas deverão manter-se relativamente estáveis, com máximas entre os 20-22°C, e mínimas entre os 14-16°C, com valores inferiores nas terras altas.

A agitação marítima na costa norte da ilha da Madeira e no Porto Santo deverá registar uma ondulação entre os dois e três metros de altura, diminuindo temporariamente na quinta-feira para 1,5 a dois metros, com valores a não ultrapassar um a 1,5 metros na costa sul, acrescenta.