Sindicato dos Trabalhadores denuncia "práticas abusivas" da Auchan

O Sindicato dos Trabalhadores dos Escritórios e Serviços de Portugal - CESP denuncia o que considera serem "práticas abusivas" praticadas pela cadeia Auchan.

Em causa está o feriado do dia de Páscoa, a 20 de abril, que irá retirar uma folga aos trabalhadores.

Em declarações à Renascença, a sindicalista Inês Branco explica que "o Auchan decidiu fechar no domingo de Páscoa", o que diz ser uma decisão com a qual os trabalhadores e o próprio sindicato estão "a favor". No entanto, a sindicalista contesta "a decisão que tomaram (a administração do Auchan), de trocar as folgas a todos os trabalhadores" em prol do encerramento das lojas no dia de Páscoa.

Esta quarta-feira de manhã o CESP realizou uma ação de denúncia em frente ao Auchan de Rio Tinto, no Porto, onde foram entregues panfletos com queixas dirigidas à empresa francesa.

Inês Branco explica que "razões não faltam, desde impedimentos à contratação coletiva, a questão dos salários e dos horários".

O sindicato assegura que as queixas foram expostas à administração do Auchan, sem nenhuma resposta positiva. "A empresa continua com a mesma posição, não altera e insiste na ilegalidade da troca das folgas".

O "sindicato decidiu avançar para tribunal, porque uma empresa destas não pode estar acima da lei, não pode continuar a cometer ilegalidades e a passar por cima dos trabalhadores", adverte.

Para o Dia do Trabalhador, 1 de maio, está prevista uma greve nacional dos trabalhadores da cadeia Auchan.