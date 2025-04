Teste do pezinho: mais 207 bebés rastreados no primeiro trimestre face a 2024

Nos primeiros três meses de 2025, foram estudados 20.782 recém-nascidos no âmbito do Programa Nacional de Rastreio Neonatal (PNRN), o que representa um acréscimo de 207 bebés em comparação com o mesmo período de 2024.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O aumento é modesto, mas assinala uma tendência de recuperação e estabilização após as variações registadas nos últimos anos. A maior parte dos distritos manteve números semelhantes aos do ano anterior, com ligeiras subidas em locais como Lisboa (+87), Porto (+46) e Setúbal (+72).

Lisboa continua a liderar com 6.430 bebés rastreados no primeiro trimestre de 2025, seguida pelo Porto (3.567) e Setúbal (1.640). Estes três distritos representam juntos quase 55% do total nacional de recém-nascidos estudados neste período.