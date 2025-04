Avião aterra de emergência no Porto devido a caso de "fumes"

Um avião Airbus A320 aterrou de emergência no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, devido a um caso de inalação de odores, esclareceu esta quarta-feira fonte da TAP à Agência Lusa, depois de ter sido inicialmente avançado que haveria fogo na cabina do avião.

À Lusa, a TAP esclarece que o avião pertence à companhia portuguesa e que ocorreu um caso de "fumes" que podem afetar a aeronave, em especial os "cockpits".

A TAP corrige que não se deveu a fogo, nem a fumo na cabine, como tinha sido inicialmente reportado à Lusa pela Proteção Civil. Duas pessoas foram assistidas devido à inalação de fumo.

O alerta da Proteção Civil foi dado pelas 20h58.

Para o local foram acionados os bombeiros de Gondomar, Leça do Balio, São Mamede e Infesta, Moreira da Maia, Portuenses, Vila do Conde, Paredes, Ermesinde, Matosinhos-Leça, Pedrouços e Leixões, perfazendo um total de 10 veículos e 31 operacionais.

[notícia foi atualizada às 00h39, dando conta que se tratou de um caso de "fumes" e não de fogo na cabina do avião]