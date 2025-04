Cândida Almeida defende anúncio de averiguações preventivas só depois das eleições

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Cândida Almeida não tem memória de uma situação semelhante. Há dois candidatos a primeiro-ministro que – em plena pré-campanha - são alvo de averiguações preventivas, com base em denuncias anónimas: Pedro Nuno Santos e Luis Montenegro. A antiga diretora do DCIAP lembra que, ao contrário de um inquérito em que o Ministério Publico “têm de investigar imediatamente e instaurar um processo”, a averiguação preventiva “é um procedimento administrativo do ministério Publico”. Ou seja, explica, o Ministério Publico “pode estudar a questão” e “finda a campanha eleitoral, se for necessário”, informar que existe uma averiguação preventiva. Cândida Almeida considera que as atuais circunstâncias devem servir de lição: “O mal está feito, penso que é um exemplo que levará o Procurador-Geral da república a estudar medidas para evitar que estas situações se repitam”.

Há dois candidatos ao cargo de primeiro-ministro que são alvo de averiguações preventivas, com base em denuncias anónimas. Como olha para toda esta situação? Olho com muito receio de aproveitamentos políticos. Embora o caminho da justiça não se confunda com o caminho da política, quando cada um está a fazer o seu trabalho, mas neste caso de averiguações preventivas vejo com muita preocupação a possibilidade de ser aproveitadas para eventuais ganhos eleitorais. Pode ser lançado (a denuncia anónima) por qualquer pessoa que queira confusão, que não queira uma campanha limpa. Havendo uma denúncia anónima, é certo que o Ministério Público tem de dar passos para verificar a veracidade, ou não, dos factos imputados. O que poderia fazer o Ministério Público para evitar a eventual utilização da denúncia anónima como uma arma de arremesso político, por exemplo, como sugeriu? É evidente que em campanhas eleitorais, para mim, cidadã, e também magistrada, acho (isto) perigoso. É a primeira vez que acontece - ao que me lembro - e, portanto, não havia qualquer mecanismo de defesa, digamos, para manter a isenção e a objetividade do Ministério Público. Penso que isto será uma lição. O mal está feito, penso que é um exemplo que levará o Procurador-Geral da república a estudar medidas para evitar que estas situações se repitam. Primeiro, manter a todo o custo a confidencialidade.