Detido suspeito de matar jovem com faca em Braga

Foi detido o suspeito do homicídio de um jovem no passado sábado, junto ao Bar Académico em Braga. A informação foi confirmada pela Polícia Judiciária (PJ) esta quinta-feira.

O suspeito de matar o jovem de 19 anos foi identificado e localizado pela PJ, tem 27 anos, e está indiciado por homicídio qualificado "com utilização de arma branca".

As informações disponíveis apontam que o crime aconteceu pelas 5h30 do dia 12 de abril. "Por motivos ainda não totalmente esclarecidos", aponta a PJ, "elementos de dois grupos distintos foram expulsos do estabelecimento comercial após uma discussão verbal".

"Depois, já no exterior do bar, voltaram a envolver-se em confrontos, desta vez com agressões físicas, tendo o suspeito, utilizando uma faca, golpeado a vítima, um jovem de 19 anos, na zona torácica e membro superior direito, lesão que veio revelar-se fatal, apesar do socorro de emergência", esclarece a Polícia Judiciária, apontando ainda que o agressor "que já se encontrava em fuga, refugiado numa zona isolada do interior do país e a preparar-se para fugir para o estrangeiro".

Depois do crime, ocorreram já duas tentativas de incendiar o espaço da Associação Académica da Universidade do Minho.

