Homem morre depois de queda ao mar em praia de Peniche

Um homem morreu hoje no mar, em Peniche, depois de uma alegada queda de uma muralha na praia do Portinho da Areia Sul, disse à Lusa o comandante da Capitania de Peniche, Nuno Moreira.

Segundo Nuno Moreira, pelas 16:30 um popular deu o alerta para Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, através do 112, de uma pessoa vista a boiar no mar, após uma alegada queda.

A autoridade marítima ativou para o local o salva-vidas de Peniche do Instituto de Socorros a Náufragos, elementos da Polícia Marítima local e nadadores-salvadores que vigiam todo o ano as praias do concelho, no distrito de Leiria.

De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN), quando os meios chegaram ao local, o homem estava "inconsciente na água" e foram efetuadas "manobras de reanimação até ao cais da Estação Salva-vidas de Peniche".

No cais estavam já meios dos bombeiros e a ambulância de Suporte Imediato de Vida do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de Peniche, que prosseguiram com as manobras de reanimação.

"Não tendo sido possível reverter a situação", foi declarado o óbito da vítima pelo médico do INEM, refere a AMN, acrescentando que o corpo do homem, de 65 anos, foi posteriormente transportado pelos bombeiros para o Gabinete Médico-Legal de Torres Vedras.

"O gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado", lê-se ainda na nota na AMN.