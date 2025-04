O Presidente da República endereçou esta quinta-feira os "sentidos pêsames" à família de Nuno Guerreiro, que faleceu aos 52 anos.

Em nota na página da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que contava com o "contributo" do cantor "na celebração do 10 de Junho em Lagos".

"Marcou a música portuguesa nas últimas duas décadas. Nunca deixou de intervir no plano autárquico e nacional, incentivando jovens gerações, em particular em Loulé", escreveu o chefe de Estado.

Nuno Guerreiro, falecido esta quinta-feira, fez parte da banda Ala dos Namorados e, ao longo de 30 anos, a banda editou oito álbuns de estúdio, dois álbuns ao vivo e uma compilação de "grandes êxitos".