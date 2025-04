A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP) congratula-se com as conclusões da Inspeção-Geral da Administração Interna à acção da PSP no Martim Moniz , realizada em dezembro do ano passado.

"Enquanto sindicato consideramos que a nossa intervenção terá de passar necessariamente por aquilo que são as condições estruturais dos polícias no terreno", diz o presidente da associação, Paulo Santos, à Renascença.

O presidente da ASPP lamenta, no entanto, o que considera ser "uma tentativa de instrumentalização da operação, por vários intervenientes, quer políticos, quer jornalísticos para outras agendas".

Paulo Santos considera que "houve uma extrapolação do caso e que beliscou os próprios operacionais" e defende seriedade na forma como deve ser discutida a segurança pública.

"Aquilo que queremos é que seja tratada (a segurança pública) da forma equilibrada e centrada naquilo que os polícias fazem, que é uma missão muito complexa e muito exigente", afirma.

Já em comunicado, a Aspp sublinha a importância da intervenção da Inspeção-Geral da Administração Interna que considera "extremamente importante, nesta, como em tantas outras operações, locais e contextos onde os polícias prestam serviço, para se poder aferir as condições em que se encontram a trabalhar, se em regime de folga, se após o normal horário de trabalho, se com os meios e equipamentos necessários e com as condições imprescindíveis".