Cerimónias fúnebres de João Cravinho decorrem no sábado no Picadeiro Real

As cerimónias fúnebres do antigo ministro socialista João Cravinho decorrem a partir das 11h00 de sábado no antigo Museu dos Coches, no Picadeiro Real, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa.

"No mesmo dia, às 15h00, terão início as homenagens, seguindo o cortejo para o Cemitério de Carnide, em Lisboa", lê-se no comunicado da agência funerária hoje enviado à Lusa.

João Cravinho morreu na quarta-feira, aos 88 anos.

Nascido em Angola, em 1936, João Cravinho formou-se em engenharia civil pelo Instituto Superior Técnico.

Foi ministro da Indústria e Tecnologia no IV Governo Provisório, chefiado por Vasco Gonçalves, em 1975, e mais tarde ministro do Equipamento, Planeamento e Administração do Território no XIII Governo Constitucional, chefiado por António Guterres.