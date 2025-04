GNR apoia resgate de 31 migrantes em missão internacional em Espanha

A lancha de patrulhamento costeiro "Bojador" está de volta a Portugal, após uma missão internacional de vigilância marítima em Espanha.

Em comunicado a GNR, indica que durante a missão, realizada na fronteira marítima em Almeria, Espanha, apoiou o resgate de 31 migrantes, a detenção de um facilitador de imigração ilegal e a deteção de 42 embarcações suspeitas de realizar travessias ilegais para a Europa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A missão foi realizada pela Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR, no âmbito da Operação da Frontex - Join Operation (JO) SPAIN 2025 - Coastal Patrol Vessel (CPV) e National Official (NO), missão europeia de vigilância da fronteira marítima, controlo da imigração irregular, combate à criminalidade transfronteiriça e apoio às autoridades locais.

A lancha "Bojador" que esteve neste serviço desde 19 de fevereiro, com uma tripulação de 13 militares percorreu “5.547 milhas náuticas, com mais de 500 horas de navegação e 330 horas de operação de vigilância”, assinala a GNR.

A força de segurança destaca que a missão teve “como finalidade prevenir, detetar e reprimir ilícitos, nomeadamente tráfico de estupefacientes, de seres humanos e de armas, pesca ilegal e falsificação de documentos, bem como identificar e registar pessoas e facilitadores e recolher informações sobre redes criminosas”.

“Além disso, a operação integra atividades de busca e salvamento e combate à poluição marítima, contribuindo para a salvaguarda de vidas humanas no mar”, acrescenta a nota.

Segundo a GNR entre 2007 e 2024, foram empenhados cerca de 1.150 militares em diversas Operações Conjuntas Frontex contribuindo de “forma decisiva para a prevenção da imigração irregular, o combate ao tráfico humano e a segurança das rotas marítimas”.