Guarda e Castelo Branco sob aviso laranja devido à previsão de queda de neve

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos da Guarda e Castelo Branco sob aviso laranja por causa da previsão de queda de neve.

De acordo com o IPMA, prevê-se queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir do final da tarde, descendo a cota para 1.200 metros no final do dia.

As previsões apontam para queda de neve acima de 1.600 m, “com acumulação que deverá ser superior a 30 cm, e a partir das 00h00 de dia 19, acima de 1.000 a 1.600 m de altitude, com acumulação até 10 cm”.

Como impactos prováveis, o IPMA sublinha a “perturbação moderada causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo”, que se pode refletir “em vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados”.

Até dia 21, segunda-feira, o estado do tempo deve manter-se instável, “como consequência da passagem sucessiva de sistemas frontais, associados a uma depressão com expressão em altitude, centrada a norte/noroeste da Península Ibérica, e que a partir de sábado, tem tendência a progredir lentamente para sul/sueste”, indica o IPMA.

Neste contexto, prevê-se ocorrência de precipitação em todo o território continental, com maior frequência e intensidade nas regiões do Norte e Centro.

A partir da tarde de domingo, deverá ocorrer uma melhoria, em particular nas regiões do Centro e Sul, onde se prevê uma diminuição da intensidade e frequência da precipitação, com o céu a apresentar boas abertas.

As previsões apontam também para uma descida gradual da temperatura máxima até sábado, com valores a variar entre 12 a 15 °C na generalidade do território, e entre 16 e 19 °C no litoral, sendo inferiores no interior Norte e Centro, onde deverão variar aproximadamente entre 7 e 12° C. No dia 20, é expectável uma pequena subida de temperatura, em especial nas regiões Norte e Centro, entre 2 e 4 °C.

Os valores da temperatura mínima, também deverão descer no sábado, variando aproximadamente entre 7 a 9 °C na generalidade do território, entre 8 e 12 °C no litoral, sendo inferiores no interior Norte e Centro, onde deverão variar aproximadamente entre 0 e 5 °C.

Durante este período, haverá um aumento da agitação marítima, com ondulação de noroeste na costa ocidental a atingir 4 a 5 metros de altura significativa nos dias 19 e 20.