Prisão preventiva para suspeitos de homicídio em Ponta Delgada

Ficaram em prisão preventiva os dois homens, detidos pela Polícia Judiciária, em S. Miguel, por suspeitas da prática de um crime de homicídio qualificado, ocorrido na cidade de Ponta Delgada, no dia 16 de abril, e que vitimou um homem de 40 anos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ esclarece que na noite anterior ao crime, “a vítima e os três agressores encontravam-se no interior de um espaço vedado ao público, ilegalmente ocupado por pessoas em situação de sem-abrigo, onde consumiram substâncias sintéticas”.

“No decurso das interações estabelecidas, os agressores terão desenvolvido a perceção de que a vítima tencionava apropriar-se de bens patrimoniais que lhes pertenciam, o que motivou uma ação concertada de agressão”, acrescenta a nota.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, “munidos de instrumentos contundentes e corto-perfurantes, os suspeitos infligiram lesões letais no tronco da vítima, que acabariam por causar a sua morte.

Os dois detidos, de 41 e 45 anos, foram presentes às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A PJ indica ainda que as diligências de investigação prosseguem com vista à localização e detenção do terceiro suspeito.