Diretor do Banco de Portugal constituído arguido por suspeitas de corrupção

O diretor do departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação do Banco de Portugal, Carlos Moura, foi constituído arguido por suspeitas de crimes de corrupção e abuso de poder em processos de contratação pública do supervisor da banca.

Segundo o Observador, é um dos 43 arguidos da investigação da Polícia Judiciária (PJ) do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), na sequência das buscas da Operação Pactum, que ficou conhecida a 3 de abril, no qual foram visados os edifícios do Banco de Portugal e do Ministério da Justiça, incluindo a Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, o IRN e o BUPi.

De acordo com o comunicado divulgado pela PJ na altura, estão em causa suspeitas de participação económica em negócio, abuso de poder, corrupção ativa e passiva, fraude na obtenção de subsídio e branqueamento.

Carlos Moura é um antigo quadro da antiga Portugal Telecom (agora Altice Portugal) e está no Banco de Portugal desde 2015, sendo diretor do departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação (DSI) desde 2020. O Observador avança que está a ser investigado pelas ligações a a antigos colegas da Portugal Telecom que transitaram para a Meo.