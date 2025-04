Já não há condicionamentos na A1 junto a Estarreja e Santa Maria da Feira

O acidente que levou ao corte da via da direita no sentido Norte/Sul, perto de Estarreja e Santa Maria da Feira, e que envolveu vários veículos, já está resolvido, revelou à Renascença fonte da Brisa, concessionária da autoestrada.

O acidente envolveu cerca de 15 veículos num choque em cadeia, indicou fonte da GNR, à Renascença.

Pelo menos quatro pessoas estavam a ser assistidas no local cerca das 13h45.

No socorro às vitimas estiveram os Bombeiros Voluntários de Santa Maria da Feira e da Arrifana com oito viaturas no total, bem como duas Viaturas Médica de Emergência e Reanimação (VMER), uma de Gaia e outra da Feira, e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Oliveira de Azeméis.

À Lusa, a fonte indicou que o acidente ocorreu ao quilómetro 259 às 13h04.

[Atualizado às 16h45 com a informação de que o acidente está resolvido]