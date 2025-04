Suspeito de matar jovem em Braga fica em prisão preventiva. Advogado diz que é "boato de TikTok"

Osuspeito de matar um jovem de 19 anos junto ao Bar Académico de Braga vai ficar em prisão preventiva, mas a sua defesa considera que a acusação é apenas um "boato do TikTok".

O homem, de 27 anos, foi ouvido este sábado à tarde pelo tribunal e, à saída, o seu advogado revelou porque foi decidida a medida de coação mais gravosa.

"O tribunal, com os testemunhos e devido a um alarido social enorme, principalmente na zona de Braga, considerou que havia motivo suficiente para o prender", afirmou António Carvalho em declarações aos jornalistas, adiantando que não são conhecidos ainda os resultados do ADN da faca do crime.

Ao início da tarde, o mesmo advogado avançou que Mateus Machado apenas foi considerado como suspeito devido a um "boato" que se espalhou nas redes sociais.

"Haviam mais pessoas no grupo em que o Manu faleceu. Ele [o suspeito] vai hoje explicar isso ao juiz. As provas já estão no processo, que está em segredo de justiça. Foram muitas conversas de que ele era o suspeito, no TikTok e no Instagram. Foi um boato que se criou", defendeu o advogado António Carvalho.

O advogado garante que ainda há dados que faltam ao processo e que vão apresentar um recurso.

Esta sexta-feira, António Carvalho já tinha avançado que o suspeito “não se vai dar como culpado”, assegurando que Mateus Machado não é o autor do crime.

“Os contactos que eu tenho tido com o arguido têm sido esporádicos, só hoje à tarde, após esta diligência aqui na PJ de Braga, é que eu vou falar sobre a posição que vamos tomar amanhã”, disse.