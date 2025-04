Trabalhadores do INEM recusam ser "bode expiatório" de um SNS "com falhas"

A Comissão de Trabalhadores do INEM rejeitou este sábado que os seus profissionais sejam o "bode expiatório" de um Serviço Nacional de Saúde (SNS) "com falhas", sobretudo no encaminhamento de utentes de risco.

Atribuindo o caso da grávida de 34 semanas, residente na Moita, que permaneceu numa ambulância "quase três horas" antes de ser encaminhada para a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, à "ineficiência" dos Serviços de Urgência, os trabalhadores do INEM exigem que o seu profissionalismo não seja posto em causa.

"Os profissionais do INEM, sejam eles médicos, enfermeiros ou técnicos, não podem continuar a ser o bode expiatório de um SNS com falhas no acesso de utentes (de risco) ao sistema, muito menos ser colocado em causa o seu profissionalismo e competências para o exercício das suas funções", lê-se no comunicado enviado à agência Lusa.

A Comissão de Trabalhadores do INEM diz que foi "sem surpresa" que assistiu a notícias que "de alguma forma responsabilizam o INEM e os seus profissionais pelo atraso no encaminhamento de utentes, neste caso em específico de uma grávida de risco".

"Sem surpresa, reforçamos, porque já é do conhecimento público, do INEM e inclusive da senhora ministra da Saúde [Ana Paula Martins], as dificuldades existentes na referenciação de doentes com os atuais constrangimentos nas urgências", refere.

Para a Comissão de Trabalhadores, "este foi mais um caso em que a falta de vagas nas ULS [Unidades Locais de Saúde] atira, erradamente, a responsabilidade para o INEM".

"E no caso em apreço, inclusive para os profissionais que desempenham funções nos CODU [Centro de Orientação de Doentes Urgentes], tais como médicos, enfermeiros e técnicos de Emergência Pré-hospitalar", continua.

Sublinhando que, "a cada chamada atendida", todos "garantem que o socorro seja prestado com rapidez, precisão e humanidade", a comissão recorda "a pressão crescente devido às dificuldades nos Serviços de Urgência" (SU).