Com urgências da Margem Sul fechadas, bebé nasce em ambulância a caminho de Lisboa

Uma mulher grávida de 37 semanas deu à luz um bebé dentro de uma ambulância no Seixal, quando se encontrava a ser transportada para Lisboa, depois de todas as urgências de obstetrícia da Margem Sul do Tejo estarem encerradas neste domingo.

O caso, avançado pela RTP e confirmado pela Renascença junto do bombeiro do Seixal, aconteceu por volta das 2 horas da madrugada do domingo de Páscoa.



A grávida em questão teve indicação para ser transportada para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, depois de recebida a informação de que o bloco de partos do Hospital Garcia de Orta, em Almada, não estar disponível.

O parto ocorreu ainda na Margem Sul, por volta das 2h30, mas como todas as maternidades da região estavam fechadas, a mãe e o bebé foram transportados para Lisboa.

Neste domingo estiveram fechados 10 serviços de urgências - sete das quais de obstetrícia e pediatria.