Despiste faz um morto em Arronches. EN 246 esteve cortada mais de três horas

Um homem, de 34 anos, morreu e outro, de 20, sofreu ferimentos graves no despiste de um automóvel ocorrido na Estrada Nacional 246 (EN246) perto de Arronches.

O trânsito, que esteve cortado durante mais de três horas, foi retomado às 15:15 deste domingo.

Contactada pela agência Lusa, uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo disse que a circulação rodoviária foi totalmente restabelecida após a remoção do veículo acidentado e limpeza da via.

O acidente, um despiste de um automóvel, para o qual foi dado o alerta às 11:54, ocorreu ao quilómetro 44 da EN246, no troço que liga Arronches e Portalegre, neste distrito, provocando um morto e um ferido grave.

Segundo a Proteção Civil, a vítima mortal é um homem, de 34 anos, cujo óbito foi declarado no local do acidente pelo médico da viatura médica emergência e reanimação (VMER) de Portalegre.

Já o ferido grave é um homem, de 20 anos, que foi transportado pelos bombeiros para as urgências do hospital de Portalegre, adiantou.

As operações de socorro mobilizaram meios e elementos das corporações de bombeiros de Portalegre e Arronches, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, com um total de 31 operacionais apoiados por 11 veículos, incluindo a VMER, e um helicóptero.