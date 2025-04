Três homens e uma mulher constituídos arguidos por contrafação na feira dos Carvalhos

Três homens, com idades entre os 47 e 64 anos, e uma mulher, de 62 anos, foram constituídos arguidos por alegada contrafação na feira dos Carvalhos, em Vila Nova de Gaia, foi revelado este domingo.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR esclarece ter levado a cabo uma operação de fiscalização na sequência de várias denúncias sobre a venda de produtos contrafeitos na feira semanal dos Carvalhos.

No decorrer da operação, foram identificados "diversos artigos que ostentavam de forma ilegal, referência a marcas conhecidas no mercado", tendo a GNR apreendido 115 artigos de moda contrafeitos.

A ação culminou na constituição como arguidos de três homens e uma mulher, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia.

A operação contou também com o reforço dos militares do Destacamento de Intervenção do Porto da GNR.